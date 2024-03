Organspende-Register, WhatsApp, Sommerzeit Das ändert sich für Verbraucher im März

Um diese Auflagen zu erfüllen, führt WhatsApp daher die sogenannten „Drittanbieter-Chats“ ein – also einen eigenen Ordner, in dem die Nachrichten andrer Messenger einlaufen. Vorstellen können sich die Nutzer dieses Feature wie die archivierten-Chats bei WhatsApp. Das soll jedoch zunächst nur mit Einzelchats möglich sein. Wie Meta-Manager Dick Brouwer in einem Interview mit Wired bekannt gibt, sollen plattformübergreifende Gruppenchats oder Telefonate erst in ein paar Jahren möglich sein.