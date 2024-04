Mindestlohn, Bio-Diesel, Ticketsteuer Das ändert sich für Verbraucher im Mai

Da Bußgelder aus Nicht-EU-Ländern in Deutschland nicht vollstreckt werden, versuchten einige Autofahrer, die Bußgelder für Verkehrsverstöße in der Schweiz erhielten, die Zahlungsaufforderungen auszusitzen. Mit dem Inkrafttreten des deutsch-schweizerischen Polizeivertrags am 1. Mai können nicht gezahlte Bußgelder aus der Schweiz vom Bundesamt für Justiz in Bonn eingetrieben werden. Voraussetzung für die gegenseitige Vollstreckung ist, dass das Bußgeld die Bagatellgrenze von 70 Euro beziehungsweise 80 Franken übersteigt. Diese Grenze ist zumindest in der Schweiz schnell erreicht: Hier kosten beispielsweise Geschwindigkeitsüberschreitungen von 20 Kilometer pro Stunde ein Bußgeld ab 180 Euro, während in Deutschland 60 Euro fällig werden.