Heizung, Bafög, Ausbildung Das ändert sich für Verbraucher im August

Wer trotz starker Bemühungen keinen Ausbildungsplatz findet, dem sollen Arbeitsagenturen und Jobcenter ab dem 1. August helfen. Denn dann tritt die sogenannte Ausbildungsgarantie in Kraft. Dabei bietet das Arbeitsamt den Ausbildungssuchenden eine außerbetriebliche Ausbildung an. Das betrifft beispielsweise junge Menschen, die in Regionen wohnen, in denen es an ausreichend Ausbildungsplätzen mangelt.