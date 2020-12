Vermeintlicher Verifizierungscode : So wollen Betrüger das Whatsapp-Konto übernehmen

Bonn Mit einer neuen Masche wollen Kriminelle sich Zugriff zu Whatsapp-Accounts verschaffen. Das Prinzip: Von einer dem Nutzer bekannten Nummer wird eine Nachricht geschickt, einen Verfizierungscode weiterzugeben. Damit verlieren Whatsapp-Nutzer die Kontrolle über ihr Konto.

Konkret werde versucht, Whatsapp-Accounts mit einem Code und einer davor verschickten SMS zu übernehmen. Nutzer werden dem Bericht zufolge mit der Nachricht „Hallo, sorry, ich habe dir versehentlich einen 6-stelligen-Code per SMS geschickt. Kannst du ihn mir weitergeben? Es eilt“, angeschrieben. Die Mitteilung komme womöglich von einer dem Empfänger bekannten Nummer, deren Account schon übernommen wurde, etwa von einem Familienmitglied.

Die eigenen Kontakte warnen und Code neu anfordern

Whatsapp rät in seinen FAQ, den Code nie an Dritte weiterzugeben. Passiert das wie in dem Betrugsfall doch, werden Nutzer schnell aus ihrem Account ausgesperrt. Wichtig: Die Kontakte sollten möglichst per SMS vor ähnlichen Betrugs-Nachrichten gewarnt werden. Anschließend könne man versuchen, wieder die Kontrolle über sein Konto zu bekommen. Whatsapp hat dazu unter „Gestohlene Accounts“ eine eigene Informationsseite eingerichtet.