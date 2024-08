Ooono und Co. Sind Radarwarner und Blitzer-Apps erlaubt?

Heutzutage haben Start-Ups wie Ooono ein alternatives Modell entwickelt. Ein kleines, mit einer Smartphone-App verbundenes Gerät wird im Auto platziert. Nun kann jeder durch einfaches Antippen des Geräts einen Blitzer oder eine Gefahrenstelle melden. So kann auch vor mobilen Blitzern ganz einfach gewarnt werden. Ooono meldet dann bei allen anderen Nutzern an entsprechender Stelle per Piepton, dass sie gleich an einer Radarfalle vorbeifahren.