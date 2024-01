Mini-Kompromiss als kleinster Wurf Was die Beschlüsse der Weltklimakonferenz bedeuten

Die Erwartungen an den 28. UN-Klimagipfel Ende 2023 waren ziemlich hoch, jedenfalls höher als das, was das Abschlussdokument schließlich bot. In Zahlen: Die nationalen Selbstverpflichtungen (NDCs) würden die CO 2 -Weltemission in Summe um 5,3 Prozent bis 2030 (gegenüber 2019) verringern, wenn sie denn vollständig erfüllt werden. Damit endet die Welt bei einer Temperaturerhöhung von mindestens 2,5 Grad Celsius. Jedoch wären 43 Prozent notwendig, um den Grundstein für das Erreichen des magischen 1,5-Grad-Ziels zu legen. Im Jahr 2050 müsste die Welt dann bei einer Netto-Null-Emission angelangt sein. Allein das verdeutlicht, wie eng es auf dem Zeitstrahl durch jahrzehntelanges Nichtstun für den globalen Klimaschutz – explizit für das 1,5-Grad-Ziel – geworden ist. In sechs Jahren 5,3 oder 43 Prozent CO 2 einzusparen, ist ein gewaltiger Unterschied mit noch gravierenderen Folgen.