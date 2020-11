Von Absage bis Anreise : Was Sie zu Corona-Weihnachten 2020 wissen müssen

Berlin Zehn Personen, fünf Personen? Wie auch immer genau die Regeln sind: Weihnachten 2020 wird auf jeden Fall im kleineren Kreis gefeiert. Und das mitten in einer Pandemie. Da sind noch viele Fragen offen.

Corona-Weihnachten 2020: Wie kläre ich, wie gefeiert wird?

Wer im kleinen Kreis feiert, hat es vergleichsweise leicht - wer den Kreis erst verkleinern muss, dem stehen unangenehme Gespräche bevor. Der Diplompsychologe und Familientherapeut Björn Enno Hermans rät in solchen Fällen dazu, sich auf die Vorgaben der Regierung zu beziehen: „Das ist in dem Moment ganz hilfreich, weil es da nicht so sehr um die eigene Position geht.“ Im Zweifel kann man also mit der erlaubten Personenanzahl argumentieren und dazu sagen: „Das sind die Regeln, und wir möchten uns gerne daran halten.“