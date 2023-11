Knöllchen vermeiden Wann elektronische Parkscheiben erlaubt sind

Digitale Parkscheiben werden dauerhaft in einem Eck an der Windschutzscheibe befestigt, ähnlich wie eine Vignette. Wenn sie das Abstellen des Motors registrieren, stellt sich automatisch die korrekte Ankunftszeit ein: Wie bei herkömmlichen Parkscheiben auf die nächste halbe Stunde. Bei einer Ankunft von 17.16 Uhr wäre das also 17.30 Uhr. So soll bei jedem Parken eine eingestellte Parkscheibe gewährleistet sein und Strafzetteln vorgebeugt werden.