Pflanzen, Pflegen, Pflücken : 10 Dinge, die Sie für den Anbau von Erdbeeren wissen müssen

Bonn Erdbeeren aus dem eigenen Garten sind etwas Besonderes. Keine Ernte wird freudiger erwartet. Doch dafür kommt es auf den Zeitpunkt an. Welcher das für das Pflanzen, Pflegen und Ernten von Erdbeeren sind, erfahren Sie in diesem Überblick.

1. Welche Erdbeersorten gibt es?

„Viele Sorten sind darauf ausgelegt, groß und stabil zu sein, was nichts Schlechtes ist, aber die schmecken dann nicht so gut“, sagt Erdbeerbauer Robert Dahl. Er ist Gründer und Inhaber von Karls Erlebnis-Dorf, mit seinem Direktvermarktungsbetrieb hat er keine langen Transportwege.

Für Robert Dahl müssen Erdbeeren nicht extra stabil sein, wichtiger ist ein reiches Aroma und dass die Pflanzen robust, also nicht so anfällig für Krankheiten sind. Genau diese Kriterien passen auch für Erdbeeren aus dem eigenen Garten, die oft direkt von der Pflanze in den Mund wandern.