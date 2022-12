Zahlen, Sorten und Rekorde : 10 Dinge, die Sie über Käse wissen sollten

Berlin/Bad Heilbrunn „Käse ist Milch auf dem Weg zur Unsterblichkeit“, sagte der US-Schriftsteller Clifton Fadiman. Wenige Lebensmittel werden inniger geliebt und haben eine reichere Kulturgeschichte. Lesen Sie selbst.

1. So viel Käse essen die Deutschen

Besonders beliebt ist Gouda in Nordrhein-Westfalen. Vielleicht, weil seine Heimat, die Niederlande, so nah ist.

3. Woher unser Käse kommt

In Europa wird nicht nur außergewöhnlich viel Käse gegessen. Die EU ist auch der weltgrößte Käseproduzent: 9,4 Millionen Tonnen stellen ihre Molkereien pro Jahr her.

4. Wer den Käse erfunden hat

5. Aus welcher Milch der Käse gemacht wird

Wahrscheinlich war das Schaf das erste Tier, das der Mensch als Milchlieferant zähmte. Die gutmütigen Wiederkäuer geben die nährstoffreichste und zur Käseherstellung am besten geeignete Milch, schreibt Tristan Sicard in „Der Käse-Atlas“.

Manche Laibe würden mit Honig oder Früchten einmassiert, sagt Franz Stuffer von der Münchner Käse Manufaktur. Appenzeller wird mit einer geheimen Mixtur aus Wein und Bergkräutern gewaschen. Stuffer selbst legt einen gewaschenen Weichkäse in Bier ein und rollt ihn in Brezenbröseln - „fürs Biergarten-Flair“.

Grundregel: „Je größer der Laib, desto länger dauert die Reifung“, erklärt Susanne Hofmann. In dieser Zeit werden viele Käsesorten gelber. Das liegt am Beta-Carotin in der Milch. „Wir sagen: Der Käse blüht“, so Franz Stuffer. Fast orangefarbene Sorten wie Cheddar entstünden aber nicht natürlich. Ihnen wird Beta-Carotin zugesetzt.