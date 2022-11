Rankings, Rebsorten, Riesling : 11 Punkte, die Sie sofort zum Wein-Experten machen

Berlin Der beliebteste Wein, die wichtigsten Rebsorten, der beste Preis: Willkommen in der Welt der edlen Tropfen. Mit diesem Überblick meistern Sie sowohl den Einkauf als auch die nächste Experten-Runde.

1. Wie viel Wein wird in Deutschland getrunken?

Welche Weinart ist in Deutschland am beliebtesten?

Die Maische wird dabei meist ohne Chemie und technische Hilfsmittel spontan vergoren, oft in einer Tonamphore wie in Georgien.

Meist sind Orange Wines zugleich Naturweine, sie werden also weder geklärt noch gefiltert. So erhalten sie eine trübe, goldgelbe bis orange Farbe - und überraschende Aromen.

3. Was bedeutet trocken, halbtrocken und lieblich?

In der Antike verbreiteten die Griechen den Weinbau in ihren Kolonien rings um das Mittelmeer. Die Insel Chios avancierte zum Bordeaux der griechischen Welt, Frachtschiffe brachten das Kultgetränk für Siegesfeiern und religiöse Feste bis nach Ägypten und Russland. Oft wurden die dünnen Tropfen mit Gewürzen und Honig aufgepeppt - oder mit Meerwasser gestreckt.

Zum gesamteuropäischen Kulturgut machten den Wein schließlich die Römer. Sie exportierten ihren Falerner in alle Winkel des Imperiums und ließen an Rhône, Mosel und Donau Rebstöcke pflanzen.

5. Wo werden heute Weinreben angebaut?

Weinreben brauchen viel Sonne - mindestens 1600 Sonnenstunden pro Jahr - und gemäßigte Temperaturen. Deshalb wachsen sie vor allem im „Weltrebengürtel“, der in Europa zwischen dem 40. und 50. Breitengrad verläuft, in Amerika und auf der Südhalbkugel zwischen dem 30. und 40. Breitengrad.

Und in England, wo es die gleichen Kalkböden wie in der Champagne gibt, herrscht Goldgräberstimmung. Dort stampfen Hedgefonds-Manager gerade Châteaux aus dem Boden.“

In heißen Ländern wie Australien dagegen verlagert sich der Weinbau zunehmend in kühlere Regionen. Denn dort verlieren die Reben während ihrer Reife weniger Säure, die Weißweinen ihre Frische und Rotweinen ihre Fruchtaromen verleiht.

Deutschland belegt nach Hektolitern den neunten Platz in der Produktion. Zusammen mit ihren Kollegen aus Österreich hätten deutsche Winzer aber in den letzten Jahrzehnten den größten Qualitätssprung gemacht, sagt Silvio Nitzsche.

„Unter den teuersten 50 Weißweinen sind heute 30 Prozent deutscher Riesling“, sagt Nitzsche. „Wir gehören heute wieder zum absoluten Kult - und das in 20 Jahren nach der Liebfrauenmilch“, einem lieblichen Weißwein, der oft in Kartons im Supermarkt verkauft wird.

6. Welche Rebsorten sind die wichtigsten?

7. Welche Aromen stecken im Wein?

Grundsätzlich lassen sich all diese Geschmäcker und Gerüche in drei Kategorien einteilen:

Tipp: Eine Hilfe beim Bestimmen des Weingeschmacks ist das Aromarad, das kalifornische Önologen in den 1980ern entwickelt haben. Es ordnet Aromen mehrstufig in Kategorien ein, zum Beispiel blumig, würzig, nussig oder balsamisch. Mittlerweile gibt es spezielle Aromaräder für Rotwein oder Weißwein.

8. Was kostet ein guter Wein?

In puncto Wein sind die Deutschen - wie so oft - Schnäppchenjäger:

10 bis 30 Euro: Im Wein stecken vom Anbinden und Zuschneiden über die Lese und Gärung bis zum Ausbau im Holzfass viele Arbeitsschritte, die gerade für Familien-Weingüter in Steillagen oft nur per Hand machbar sind. Für 10 bis 30 Euro erhalte der Kunde „anständigen Wein“, sagt Nitzsche.

9. Was bedeuten die Bezeichnungen auf dem Wein-Etikett?

Die Pyramide reicht also vom „Deutschen Wein“ über den „Badischen Wein“ bis zum Ortswein aus Oberbergen am Kaiserstuhl und zur „Oberbergener Baßgeige“, also der genauen Lage. Gerade im Spitzensegment ändert sich dadurch allerdings wenig: Bei Topwinzern ist es schon lange gängige Praxis, Ort und Lage auszuweisen.

10. Korken oder Schraubverschluss: Was ist besser?

„Ein Schraubverschluss ist perfekt für Weine, die ich in den ersten sechs Jahren trinke“, sagt der Präsident der Sommelier-Union. „Ich kann ihn einfach zudrehen und in den Kühlschrank legen.“

11. Warum liegt mancher Wein jahrelang im Holzfass?

Ein Barrique fasst 225 Liter - und ist teuer, genauso wie die klimatisierten Keller. Besonders Winzer in Übersee setzen deshalb auf wesentlich günstigere und schnellere Alternativen. Sie hängen Eichenholzchips in Netzbeuteln in die Stahltanks. Oder sie lassen einen Ring aus Eichenholzbrettern in die Tanks bauen, sogenannte Staves.