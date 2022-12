Kilos killen : Abnehmen mit Sport: Diese 9 Tipps bringen Sie ans Ziel

Hannover/Mülheim an der Ruhr Sport im Alltag hält uns gesund und trägt zum Abnehmen bei. Auch die Ernährung macht eine Menge aus. Die richtige Kombination entscheidet über den Erfolg. So starten Sie durch.

Wer abnehmen will, braucht einen guten Plan. Dann sind die Aussichten auf einen Erfolg groß.

Und: „Je besser Sie verstehen, was im Körper passiert, desto gezielter können Sie Gewicht reduzieren“, sagt Abnehm-Coach Jan Bahmann aus Hannover.

Sie dürfen und müssen essen. Eine ausgewogene Ernährung ist essenziell, um Ihren Stoffwechsel anzukurbeln. Viel frisches Gemüse und Obst versorgen den Körper mit wichtigen Ballaststoffen. Der Bedarf an Fetten, Kohlenhydraten und Eiweiß muss gedeckt sein.

„Essen wir zu wenig, geben wir unserem Körper die falschen Signale. Er schaltet auf Sparflamme und baut Muskulatur ab anstatt auf“, sagt Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln.

„Idealerweise baue ich meine Muskelmasse so auf, dass mein Körper rund um die Uhr Energie verbrennt - selbst wenn ich auf der Couch sitze“, sagt Froböse.

1. Den Körper zur Verbrennungsmaschine machen

Gut zu wissen: Ohne Sport funktioniert der Stoffwechsel langsam. Wer jahrelang keinen Sport gemacht hat, „hat den Stoffwechsel zu einer lahmen Ente gemacht“, so Froböse.

Das gilt es zu ändern in Richtung Turbo-Stoffwechsel .

Durch Sport kann der Körper schrittweise zu einer regelrechten Verbrennungsmaschine werden, „die 168 Stunden pro Woche Kalorien wegfrisst“, erklärt der Sportmediziner. Also rund um die Uhr - 24/7. Die Figur verändert sich positiv.

2. Optimale Trainingsintervalle definieren

Frauen haben etwa 10 Prozent weniger Muskelmasse als Männer. „Sie müssen leider etwas mehr dafür tun, ihr Gewicht zu halten“, sagt Fitness-Trainerin Saskia Richardt aus Mülheim an der Ruhr.

„Der Weg dahin ist nicht so einfach“, sagt Richardt. Halten Sie an Ihrer Motivation fest, auch wenn es mitunter schwerfällt. „Sehen Sie es wie ein Langzeitinvestment, ähnlich wie in Aktien.“