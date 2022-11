Zutaten bis Geschmack : An diesen Punkten erkennen Sie ein gutes Eis

An diesen Punkten erkennen Sie ein gutes Eis

Wenn am Tresen auf Hygiene geachtet wird, dann auch im Labor. Foto: Friso Gentsch/dpa/dpa-tmn

München/Krefeld Die Zeiten des kalten Einheitsbreis sind vorbei. Ambitionierte Eismacher streben heute nach Top-Qualität und exklusiven Kreationen. Wir zeigen Ihnen, wie man sie findet.

Es gibt tausende Eisdielen in Deutschland, aber nur ein Drittel davon stellt ihr Eis selbst her, so der Verband Uniteis - Union der italienischen Speiseeishersteller.