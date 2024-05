Wermut: Gemacht nach eigenem Geschmack Auf die Mischung kommt es an

Elias Heintz, Barchef im vegetarisch-veganen Berliner Sterne-Restaurant Bonvivant, guckt ein wenig skeptisch, als ich die beiden Flaschen auf den Hochtisch stelle. In der einen befindet sich ein weißer Wermut auf Basis einer Weißwein-Cuveé aus Custoza in der Nähe von Verona, in der anderen ein Rosé-Vermouth (dies ist die englische und französische Schreibweise) auf Basis eines La Vieille Ferme, einer frischen, fruchtbetonten Cuvée aus Cinsault, Grenache und Syrah von der bekannten Winzer-Familie Perrin von der südlichen Rhone.