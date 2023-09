Italien am Rhein Jessica Evangelista ist die neue Gastgeberin im „Rossi al fiume“

Die Ursprünge liegen noch in den Bonner Stuben des Kolping-Vereins am Landgericht, wo das Ristorante Rossi viele Jahre ansässig war. Als es direkt an das Rüngsdorfer Rheinufer in das Haus des Godesberger Wassersportvereins umzog, erhielt es den ebenso logischen wie malerischen Namenszusatz Rossi al fiume (am Fluss). Nach zweimonatiger Schließung hat das Ristorante jetzt wiedereröffnet; neue Gastgeberin ist die italienische Gastronomin Jessica Evangelista.