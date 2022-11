Vegan oder mit Whisky : Bäcker können beim Stollen mehr als klassisch

Syrau/Annaberg-Buchholz/Dresden Er reift in einer Drachenhöhle oder im Glockenturm, ist vegan oder verfeinert mit Whisky: Der sächsische Weihnachtsstollen wird vielfältiger. Dabei nehmen die Bäcker auch jüngere Kunden in den Blick.

Jeweils zwei Wochen lagert er in der Drachenhöhle Syrau im Vogtland einhundert Exemplare des Traditionsgebäcks. Im September beginnt er mit dem ersten Durchgang, der letzte ist kurz vor Weihnachten. „Das Klima ist optimal, macht den Stollen lange haltbar. Außerdem gibt es kein Ungeziefer“, sagt Wunderlich über den Ort, an dem konstant zehn Grad Celsius herrschen.

Drachenhöhlen-Stollen und Stollen-Staffellauf

Am 16. November soll der 1. Stollen-Staffellauf weitere Aufmerksamkeit bringen. Zwölf Mannschaften zu je vier Personen wollen die traditionellen Kuchen dann in kürzester Zeit die 81 Stufen aus der Höhle nach oben schaffen. Beim Weihnachtsstollen achteten viele Menschen auf Qualität, erklärt Wunderlich. „Sonst machen uns Discounter-Angebote das Leben schwer. Aber beim Weihnachtsgeschäft können wir einige Probleme kompensieren.“

Stollen gehört zu Weihnachten wie der Schwibbogen

Mitteldeutschland bislang wenig experimentierfreudig

Während in anderen Bundesländern auch Exoten gefragt seien - von Ananas-, Cranberry-, Bratapfel- bis Orangenstollen - zeigten die meisten Menschen in Mitteldeutschland hier bislang wenig Experimentierfreude. „Die drei klassischen Varianten mit Rosinen, Mandeln oder Mohn machen den Großteil aus“, sagt Bernatzky, der als VDB-Tester in diesen Tagen für die jährliche Stollenprüfung in Dresden verantwortlich war.