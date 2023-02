Winterkürbis : Bei Ofen-Hokkaido auf gleich große Würfel achten

Düsseldorf Das Ende der Winterkürbiszeit kann man nutzen, um Pastinakenpüree und marinierten Staudensellerie mit Hokkaido-Würfeln zu toppen. Mit Fichtennadeln gewürzte Champignons sorgen für einen Extra-Kick.

Bevor er das Backblech mit den Würfeln in den 200 Grad heißen Ofen mit Ober- und Unterhitze schiebt, bestreicht er sie mit Olivenöl und würzt sie mit Salz, Currypulver und gemahlenem Pfeffer. Die Garzeit hängt dann von der Schnittgröße ab. Um zu testen, wann sie fertig sind, müsse man sie mit einem Messer anstechen: „Geht es durch wie durch Butter, sollten die Würfel langsam aus dem Ofen“, so Dennis Gasper.

Grillfinish sorgt für Röstaromen auf Kürbiswürfel

So gehen Pastinakenpüree und Fichtennadel-Champis

Dafür wird Pastinake gekocht und püriert und mit Milch und Butter sowie einem bisschen Salz verfeinert. Der Staudensellerie wird in dünne Scheiben geschnitten, leicht gesalzen und in Apfelessig mariniert. Die Champignons werden ebenfalls in dünne Scheiben geschnitten, dann mit etwas Salz und Fichtennadelgewürz bestreut, was Gasper auch als „beizen“ bezeichnet.