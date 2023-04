Mein Wein: Silvaner vom Juliusspital Beziehungsstatus: unkompliziert

Lange und sehnsüchtig darauf gewartet, jetzt zeigt er sich endlich zunehmend: Spargel ist ein einzigartiges Gemüse, auch weil es nur saisonal begrenzt erhältlich ist. Da verzeiht man den weißen Stangen auch gern, dass sie es uns mit der Weinbegleitung nicht allzu leicht machen: Zu viel Säure vertragen sie nicht, zu viel Alkohol und Ausbau in Eichenholzfässern auch nicht. Ohnehin: Es sollte am besten Weißwein sein, der Gerbstoff von Roten macht sich dazu ebenfalls nicht beliebt. Was man außerdem noch beachten muss: die Soße und die Beilage – je fetter, desto intensiver darf der Wein sein. Der Beziehungsstatus ist also kompliziert.