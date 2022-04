Von Bönnsch bis Craft Beer : Diese Biere kommen aus Bonn und der Region

Bonn/Region Kölsch und Pils kennt jeder. Den meisten wird wohl auch das Bonner Bier "Bönnsch" bekannt sein. Aber in Bonn und der Region gibt es noch mehr selbstgebraute Biere. Wie diese schmecken und welche Sorten es gibt, zeigt dieser Überblick.

Bönnsch

Das wohl bekannteste Bier aus Bonn und der Region ist das "Bönnsch". Dieses wird in vier verschiedenen Sorten im gleichnamigen Brauhaus ausgeschenkt. Es hat sogar ein eigenes Bönnsch-Glas, in dem es serviert wird. Das Bönnsch gibt es in den Sorten naturtrüb, als Weizen oder saisonal als Bönnsch Märzen oder Bönnsch Festbier. Die ersten drei sind obergärig, also mit obergäriger Hefe vergoren. Obergärige Hefen wandeln sich bei moderaten bis warmen Temperaturen von 15 bis 20 Grad Celsius am besten in Alkohol um. Demgegenüber werden untergärige Biere bei 4 bis maximal Grad hergestellt.