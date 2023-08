GA gelistet Bei diesen Metzgern in der Region schmeckt es

Marcus Schlobach und Songül Ballikaya haben in Beuel die Boucherie und Rotisserie Schlobach gegründet. In der Edel-Metzgerei der beiden Inhaber gibt es hochpreisiges Fleisch aus der Region. Für Schlobach und Ballikaya ist Fleisch kein Nahrungs- sondern ein Genussmittel, dementsprechend kann das Kilo schon einmal 132 Euro kosten. Von dienstags bis freitags in der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr bietet das Team einen Mittagstisch an. Die Gäste können dabei dem Koch bei der Zubereitung zusehen.