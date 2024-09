Frisch entdeckt Event-Café Area 53 bietet orientalische Spezialitäten

Bonn · Ein übliches Café, das will das Area 53 in Bonn nicht sein. Stattdessen haben Björn Hansen ein Event Café eröffnet. Was genau heißt das?

18.09.2024 , 16:31 Uhr

Sportübertragungen im Event-Café: Betriebsleiter Lukas Walz (links) und Mitarbeiter Hafez Abu Yousef Foto: Horst Müller

Von Hagen Haas