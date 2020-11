Liefer- und Abholservice in Bonn und der Region : Diese Angebote machen Gastronomen in der Corona-Krise

Diese Angebote machen Gastronomen in der Corona-Krise

Liefer- und Abholservice in Bonn und der Region

Tische und Stühle in Bonner Restaurants werden in nächster Zeit leer bleiben. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Service Bonn Der Verzehr von Speisen und Getränken innerhalb von Restaurants, Gaststätten und Bäckereien ist in Bonn und der Region im November untersagt. Bei welchen Gastronomen Kunden jetzt Speisen zur Lieferung oder Abholung bestellen können, zeigt unser Überblick.

Der Verzehr von Speisen und Getränken in Restaurants, Cafés, Gaststätten und Bäckereien in Bonn ist ab dem 2. November wieder gänzlich untersagt worden. Wie in der ersten Jahreshälfte erlaubt bleiben aber sogenannte „Außer-Haus-Verkäufe“. Hierunter fallen zum einen die klassischen Liefer-, aber auch Abholdienste, wie sie etwa Bäckereien oder Fast-Food-Ketten anbieten.