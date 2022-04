Frisch entdeckt : Vinothek und Bistro WineAmigos in Kessenich eröffnet

Frisch entdeckt : Was bietet das Re­stau­rant Rhein­ge­nuss in Nie­der­dol­len­dorf? Vor einem Jahrzehnt hatten die Eltern von Annika Pinter das Restaurant Rheingenuss in Niederdollendorf eröffnet. Nun hat Pinter die beliebte Adresse zusammen mit ihrem Schwager Daniel Fischer übernommen. Was bietet das Restaurant?