Frisch entdeckt Im Leander gibt es das Hauptgericht am Küchenkiosk

Mit „Zarahs Dinner Genuss“ setzt das Leander auf eine Mischung aus Büffet und am Platz servierten Speisen. Ausgedacht hat sich das Konzept GOP-Küchendirektor Holger Melchert. „Die Gäste sollen sich fühlen, als würden sie zuhause mit Freunden essen“, erläutert Melchert den dahinter steckenden Gedanken. Der Name des Restaurants wie auch der neuen gastronomischen Idee erinnert an Zarah Leander. Der Showstar der Kriegs- und Nachkriegszeit gastierte 1960 einen Monat lang im GOP-Stammhaus in Hannover.