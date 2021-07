Keine guten Frisbees : Bonner Forscher finden heraus, warum Bierdeckel nicht geradeaus fliegen

Bierdeckel landen nach einem Wurf nie dort, wo sie eigentlich hin sollen. Doch warum fliegen sie nicht geradeaus? Forscher der Universität Bonn sind dieser Frage auf den Grund gegangen.

Ergebnis der Analyse: Wenn ein geworfener Bierdeckel neben dem anvisierten Tisch landet, muss das nicht unbedingt am Alkoholpegel liegen. Der Grund sei vielmehr „ein Zusammenspiel aus Gravitation, Auftrieb und Drehimpuls-Erhaltung“, wie das Team unter dem Titel „Bierdeckel sind schlechte Frisbees“ im „European Physical Journal Plus“ berichtet. Nach spätestens 0,45 Sekunden beginne ein Bierdeckel unweigerlich abzudriften.

Der Grund: Schon kurz nach dem Wurf kippt der Deckel durch die Schwerkraft etwas nach hinten, so dass der Anstellwinkel einem landenden Flugzeug ähnelt. Diese Neigung sorgt im Luftstrom für Auftrieb im vorderen Drittel. Weil die runde Pappe beim Wurf meist in Drehung versetzt wird, ähnlich wie ein Frisbee, überschlägt sie sich aber nicht, sondern der Auftrieb lässt sie zur Seite abdriften. Gleichzeitig richtet sie sich auf, verliert dann schnell an Höhe und fällt zu Boden.