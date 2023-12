So schmeckt Weihnachten Brauchtumsforscherin Gabriele Dafft über das Plätzchenbacken

Gabriele Dafft: Schon im Mittelalter wurden in Klöstern Lebkuchen gebacken, und auch an den Höfen gab es Backwerk für besondere Festessen. Auch Gebäckmodeln sind bekannt, zunächst mit religiösen Motiven. Aber Plätzchen und Ausstechformen, wie wir sie heute kennen, gab es damals noch nicht. Zucker – Grundzutat für süßes Gebäck – wurde erst im 19. Jahrhundert industriell hergestellt. Auch die Blechförmchen mit der inzwischen sehr breiten Motivvielfalt sind Industrieprodukte. Im Biedermeier, Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts, rückte die Häuslichkeit in den Blick. Weihnachten mit geschmücktem Baum wird zum mehr und mehr zum bürgerlichen Familienfest. Dazu gehört dann im 20. Jahrhundert auch das Plätzchenbacken als vorweihnachtliches Ritual. Plätzchen sind also gar nicht so alt, wie man vermuten könnte. Schließlich müssen dafür erst mal andere Bedürfnisse gedeckt sein: Man muss dafür ausreichend Nahrungsmittel, Muße und andere Ressourcen zur Verfügung haben. Plätzchenbacken ist wirklich eine Luxusbeschäftigung.