Frisch entdeckt : Das bietet das Restaurant „Ruland“ in Altenahr

Hotel Ruland in neuem Look: Inhaber Andreas Carnott an der Bar im Kaminzimmer Foto: ahr-foto

Altenahr Andreas Carnott hat das Hotel und Restaurant „Ruland“ nach der Zerstörung durch die Flut neu aufgebaut. In ländlich-elegantem Stil serviert er rheinische Klassiker und Fischspezialitäten neben regionalem Wein.

„Verdruss muss weichen, Kampfgeist hat sich durchgesetzt“, so begrüßt Andreas Carnott seine Gäste in Hotel und Restaurant Ruland in Altenahr. Wer die Anlage mit Haupthaus und Brunnenhaus kennt, wird schon bei der Fahrt auf den Parkplatz überrascht sein: Die Flut im vergangenen Jahr hat den kompletten Außenbereich, aber auch Küche, Restaurant und einen Teil des anliegenden Hotels zerstört. Deshalb sind Biergarten – der sich hier Weingarten nennt –, Parkplätze und Garten komplett neugestaltet. Auch alle Innenräume des Restaurants und die teure Küche musste der 52-Jährige gelernte Koch nach der Flut in den Rohbau zurückversetzen.