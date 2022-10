Frisch entdeckt : Das Restaurant Kastaniengarten bietet deutsch-italienische Spezialitäten

Das Restaurant Kastaniengarten hat in Auerberg eröffnet. Thema des Gastraums ist die Filmdiva Marilyn Monroe, die auf zahlreichen gerahmten Fotos und Wandmalereien zu sehen ist.

Marilyn im Kastaniengarten

Filmdiva Marilyn Monroe zieht sich als Thema anhand von großflächigen Wandmalereien und großformatig gerahmten Fotos durch das ganze Restaurant. Eckige Säulen in Zartrosa, bequeme Stühle mit silbergrauen Polstern, mokkafarbene Tische mit Kerzen, Stoffservietten und frischen weißen Rosen in Wassergläsern vervollkommnen das Interieur. Im vorderen Bar-Bereich fällt der Blick auf die offene Küche, in der deutsch-italienische Spezialitäten zubereitet werden. Hingucker auf der Gartenterrasse vor dem Haus sind zwei mächtige, alte Kastanienbäume mit weithin sichtbaren Kronen, hinzu kommen ein weißer Springbrunnen sowie hübsch arrangierte Pflanzen. Im Sommer können 60 Gäste dort bewirtet werden; seit Kurzem stehen dort drei geräumige, transparente Iglus, in denen jeweils acht bis zehn Gäste Platz finden. Die originellen Iglus sind beheizt und speziell dekoriert und beleuchtet.