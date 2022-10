Frisch entdeckt : Das „Shinko“ bringt asiatische Fusionsküche nach Kessenich

Bonn Mit dem Restaurant Shinko hat das Gastronomen-Ehepaar Tung Chu und Nga Nguyen ihr zweites Restaurant in Bonn eröffnet. Auf der Speisekarte stehen Sushi und und asiatische Fusionsküche.

„Shinko“ heißt auf Japanisch Hoffnung. Unter diesem Namen hat das Gastronomen-Ehepaar Tung Chu und Nga Nguyen kürzlich in im früheren Vaku in Kessenich ein neues Restaurant eröffnet. In sechs Wochen Umbau und Renovierung wurden die Hälfte der hölzernen Wandvertäfelung entfernt, Wände grau gestrichen, braune Lederstühle aufgestellt und nicht zuletzt eine kleine Sushi-Bar mit Vitrine in den Gastraum eingebaut.