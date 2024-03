Mein Wein: Chardonnay aus Rheinhessen: Der Ausdruck von Heimat

Chardonnay ist eine der besten Rebsorten der Welt – neben Riesling natürlich, das muss man in Deutschland immer sofort hinzufügen. Aber Chardonnay ist mit Riesling eigentlich gar nicht zu vergleichen. Riesling baut vor allem auf Frucht auf, der kapriziöse Chardonnay verlässt sich ganz auf sein Terroir wie in Chablis (wo ein Ausbau in Fässern eher die Ausnahme ist) oder den Feinschliff durch die Reifung in Eichenholzfässern wie in Burgund oder anderen Weinregionen der Welt: Kalifornien, Neuseeland oder Australien.