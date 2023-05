Mein Wein: Weißburgunder von Olaf & Olaf Der beste Mittelweg

Eigentlich gibt es kaum eine perfidere Beleidigung für einen Wein, als ihn als Spargelwein zu bezeichnen. Das macht ihn quasi zu einem Friedensangebot an das zickige weiße Gemüse, das sich mit Wein so richtig schwer tut. Es sollte kein säurereicher sein, kein gereifter, keiner mit Ausbau in Eichenholz, ein Roter schon gar nicht – da bleibt fast nur noch gutes Mittelmaß übrig. Oder eben auch sehr gutes Mittelmaß. Und dieser Weißburgunder aus Baden erfüllt genau dafür alle Voraussetzungen.