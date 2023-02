Pro Kopf eine Flasche : Deutsche trinken weniger Wein

Flaschen im Kühlschrank: Der Konsum von Wein ist in Deutschland leicht zurückgegangen. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Bodenheim Ob zu Hause oder im Restaurant: die Lust auf ein Glas Wein hat hierzulande etwas nachgelassen. Experten führen dies auf einen demografischen Wandel und ein verändertes Konsumverhalten zurück.

In Deutschland wird weniger Wein getrunken. Der rechnerische Pro-Kopf-Konsum ging in dem Ende Juli 2022 beendeten Weinwirtschaftsjahr um vier Prozent auf 19,9 Liter zurück, wie das Deutsche Weininstitut (DWI) mitteilte. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2020/21 sind dies 0,8 Liter weniger, also gut eine Flasche.