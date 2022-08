Buchtipp: Denis Schecks Lesung in Bonn : Die Schönheit des Kochens

Bonn Am 5. September liest der Literaturkritiker Denis Scheck im Rheinhotel Dreesen aus seinem „kulinarischen Kompass“.

Wenn Literaturkritiker über Kulinarisches schreiben, dann kann, wie aktuell bei Denis Scheck, eine kleine Kulturgeschichte des Kochens und Genießens, aber auch das eine oder andere Grundrezept herausspringen. Eloquent wie eh und je verrät Scheck, wie er sich bei seinen Reisen auf Märkten und in Restaurants den „Zugang zur Welt“ verschafft. Und wie er die Inspirationen dann am heimischen Herd in Köln zu neuen Menus ausknobelt. Die Stärken heimischer Küche habe er sich bei seiner Großmutter abgeschaut. In Sätzen wie „Kochen lässt mich Schönheit erfahren“ ist die ganze Leidenschaft des Bücherwurms für gute Küche greifbar.