Karotten-Hotdog : Die Trends rund ums Grillen

Der Clou an den Kalbsrücken-Spießen sind die mit Bacon umwickelten Camembert-Stückchen. So kann der Käse nicht herauslaufen. Foto: Oliver Quaas/LivingBBQ.de/dpa-tmn

Höhenkirchen/Frankfurt/Main Wenn der Nachbar den Grill anschmeißt, duftet es immer so verführerisch. Hat er grilltechnisch aufgerüstet? Verwendet er extra Holzchips? Was gerade angesagt ist, verraten Grill-Experten.

Trotzdem gibt es da laut Nicolette Naumann, der Trendanalystin und Bereichsleiterin der Messe in Frankfurt, in diesem Jahr eine merkliche Steigerung. „Denn wir geben unser Geld ja aktuell coronabedingt nicht für zum Beispiel große Reisen aus, daher haben wir mehr übrig für die Ausstattung des Balkons und des Gartens. Und wir stecken das Geld etwa in hochwertige Grillgeräte.“