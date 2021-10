GA gelistet : Diese Unverpackt-Läden gibt es in Bonn und der Region

Eine Kundin füllt sich im Unverpackt-Laden in Oberpleis Cornflakes ab. Foto: Frank Homann

Bonn Der Trend des verpackungsfreien Einkaufens verbreitet sich immer weiter: Nicht nur Kaufhäuser verzichten auf Plastiktüten, auch einige Lebensmittelgeschäfte in Bonn, Köln und der Region folgen mittlerweile dem Trend "Zero Waste".

Seit es in den Geschäften keine Plastiktüten mehr kostenlos gibt, ist die Nutzung in Deutschland deutlich zurückgegangen. Eine weitere Möglichkeit, Plastik zu sparen, bieten Lebensmittelgeschäfte, die vollständig auf Verpackungen verzichten und zu einer Alternative tendieren. Ganz nach dem Trend: "Zero Waste".

Statt in die umweltschädlichen Plastiktüten, wird die Ware dann in Papiertüten oder eigens mitgebrachte Gefäße abgefüllt. Diese Gefäße werden zunächst leer gewogen, bevor der Kunde sie mit Müsli, Gewürzen, Kaffee und Co. selbst auffüllt. Bezahlt wird im Anschluss nach Gewicht.

Das Konzept, vollständig auf Verpackungen zu verzichten, ist noch recht jung, weshalb Bonn und die Umgebung vorerst nur wenige solcher Geschäfte zählen. Doch die Idee wächst rasant und so wurden auch in Bonn Unverpackt-Läden eröffnet. Wo diese und weitere in der Region zu finden sind, zeigt unsere Übersicht.

Et Bönnsche Lädche

Der Trend um verpackungsfreie Alternativen wächst und wächst. Im November 2019 eröffnete der erste Unverpackt-Laden in der Bonner Innenstadt. Und die Nachfrage ist hoch: Nach nur einem Tag war der Nudelvorrat laut Aussage der Betreiber von Et Bönnsche Lädche am Wilhelmsplatz ausverkauft. Neben Penne und Co. gibt es Backartikel, Gewürzen, Reis, Milchprodukten und saisonales Obst und Gemüse. Viele Produkte sind biozertifiziert - ausgenommen sind Produkte von kleinen Betrieben aus der Region. Inzwischen gibt es eine zweite Filiale in Bonn namens Oat Rebels, die auf der Burbacher Straße zu finden ist.

Kunden füllen sich die Waren in selbst mitgebrachten Beuteln und Gefäßen ab und können auch an Workshops rund um das Thema "Zero Waste" teilnehmen. Auch Alltagsgegenstände, Hygieneprodukte und Bücher sind im Angebot.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 bis 19 Uhr, Samstag: 9 bis 13 Uhr.

Adresse: Et bönnsche Lädche: Wilhemsplatz 4, 53111 Bonn, Oat Rebels: Burbacher Str. 209, 53129 Bonn

Telefonnummer: 0157-70278128

Freikost Deinet

Freikost Deinet bezieht seine Lebensmittel nach eigenen Angaben von Biohöfen und handwerklich arbeitenden Betrieben in der Region. Neben den von Kunden selbst abzufüllenden Lebensmitteln bietet der Laden auch einen Mittagstisch und ein Café an. Auch diese Speisen können in einem Pfandglas mitgenommen werden.

Mit dem Prinzip "caffé sospeso" lässt sich zudem noch eine gute Tat vollbringen: Einen Kaffee genießt der Gast selbst, den zweiten bezahlt er und hebt diesen für einen bedürftigen Menschen auf. Der Kaffee wird an der Kaffeebar in Form einer Wäscheklammer aufgehangen, bis ihn jemand haben möchte.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9-18.30 Uhr; Samstag: 9-14 Uhr

Adresse: Rochusstraße 266 in 53123 Bonn-Duisdorf

Telefonnummer: 0228-96690332

Unverpackt Christines Laden

Im August 2019 eröffnete der erste Unverpackt-Laden in Remagen. Das Ziel von Besitzerin Christine Lühmann-Wilshusen ist klar: Kein Müll, keine Verschwendung. Die Waren können Kunden in selbst mitgebrachte Beutel, Becher oder Gläser füllen. Außerdem will Lühmann-Wilshusen Wert auf regionale und ökologische Produkte legen.

Neben Klassikern wie Linsen, Nudeln, Müslis und Mehl findet sich auch Exotisches zwischen den Holzregalen. Der Wildkaffee kommt aus Äthiopien aus der Provinz Mocca. Biowein wird aus Ahrweiler importiert und Eier und Honig stammen aus Remagen.

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr

Adresse: Marktstraße 68, 53424 Remagen

Telefonnummer: 02642-9940850

Fräulein Jule

In Lohmar-Walscheid eröffnete der Unverpackt-Laden „Fräulein Jule“ im September 2018. Inhaberin Bettina Roth bietet dort unter anderem Hülsenfrüchte, Gewürze, Süßigkeiten, Kaffee, Kakao und Tee an. Dazu können Kunden Schraubgläser und Stofftaschen kaufen, um ihre Lebensmittel nach Hause zu transportieren. Auf der Internetseite bietet der Laden auch Rezeptideen an.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18:30 Uhr, Mittwoch- und Samstagnachmittag geschlossen

Adresse: Wahlscheider Str. 35, 53797 Lohmar

Telefonnummer: 02206-9128288

Siegburg unverpackt

„Unsere größte Motivation besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur, bereits beim tagtäglichen Einkaufen, zu schaffen“, erklärt das Team des Siegburg-Unverpackt-Ladens in der Siegburger Innenstadt. Es bezieht seine Produkte überwiegend aus der Region und verkauft sie unverpackt. Zu finden sind dort neben Lebensmitteln auch Kosmetik, Bücher und Alltagsgegenstände.

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch 14 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag 9 bis 14 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr

Adresse: Zeithstraße 4, 53721 Siegburg

Telefonnummer: 02241-2669870

Einfach Lose

Über 150 Artikel hat der Unverpackt-Laden Einfach Lose in Troisdorf im Sortiment. Der Inhaberin Regina Hopp-Konrad geht es darum, umweltfreundliches Einkaufen nur zu den Mengen, die man braucht, zu ermöglichen. Sie achtet bei den angebotenen Produkten auf Bio-Qualität.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18:30 Uhr; Samstag 9 bis 16 Uhr

Adresse: Hauptstr. 154, 53842 Troisdorf

Telefonnummer: 02241-9456817

Unverpackt Oberpleis

In Oberpleis hat 2020 der erste Unverpackt-Laden im Siebengebirge aufgemacht. Was den Unternehmer Martin Pothmann bei dem Konzept besonders überzeugte, ist die Vermeidung von Verpackungsmüll. „Wenn man ein Jahr lang Nudeln oder Kaffee im Unverpackt-Laden kauft, spart man eine Gelbe Tonne“, hat er errechnet.Der Kunde bringt seine Gläser, Dosen oder Tüten selbst mit, kann diese aber auch im Laden zu Preisen von vier bis sechs Euro kaufen. Die Waren, die sich lose lagern lassen, können von den Kunden aus sogenannten Bulk Pinks in ihre Behälter abgefüllt werden.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr

Adresse: Dollendorfer Str. 31, 53639 Königswinter

Telefonnummer: 02244-2916

Tante Olga

Laut eigenen Angaben ist "Tante Olga" der erste Laden in Köln ohne Verpackungen: Sowohl vor Ort als auch im Online-Shop ebnen die Inhaber den Weg für ein plastikfreies Leben. Wer eine Kundenkarte besitzt, erhält Rabatte. Außerdem gibt es montags und mittwochs die Tante Olga-Kartenpreise für Studierende, Auszubildende, Schüler und Kölnpass-Inhaber. Es gibt sowohl eine Filiale in Köln-Sülz als auch im Stadtteil Nippes.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10-19 Uhr; Samstag: 10-15 Uhr; Ab November Montag bis Freitag 9-19 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr

Adresse: Berrenrather Straße 406 in 50937 Köln-Sülz, Viersener Str. 6, 50733 Köln-Nippes

Telefonnummer: 0221-94600076

Silva unverpackt

Bei Silva unverpackt gibt es verpackungsfreie Produkte, Anregungen und Tipps, um Haushalt plastik- und müllärmer gestalten zu können. Die meisten Produkte sind bio- oder demeterzertifiziert. Das Team bezieht möglichst viele Produkte aus der Region. Neben Lebensmitteln sind auch Körperpflege- und Badprodukte, Alltagshelfer und Reinigungsmittel im Angebot.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18.30 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr

Adresse: Aachener Straße 567, 50933 Köln

Telefonnummer: 0221-37974705

Veedelskrämer unverpackt

Beim "Veedelskrämer" in Köln-Ehrenfeld können Kunden eigene Behälter mitbringen und auffüllen. Neben Lebensmitteln gibt es auch Feinkost, Drogerieartikel und Geschenkartikel zu kaufen. Wer eine Kundenkarte besitzt, zahlt einmalig 15 Euro im Jahr und bekommt fünf Prozent Rabatt auf jeden Einkauf. Den Vedelskrämer gibt es in zwei Stadtteilen: in Ehrenfeld und dem Agnesviertel.

Öffnungszeiten: Ehrenfeld: Montag bis Freitag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr; Agnesviertel: Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 17 Uhr

Adresse: Venloer Straße 270, 50823 Köln (Ehrenfeld),

Neusser Str. 44, 50670 Köln (Agnesviertel)

Telefonnummer: 0221-16893806 (Ehrenfeld), 0221-13992731 (Agnesviertel)

migori

Um Nachhaltigkeit und Umweltschutz geht es auch der Inhaberin von "migori". Im Januar 2019 hat der verpackungsfreie Laden in der Kölner Südstadt eröffnet. Wer dort einkauft, trägt dazu bei, unnötigen Plastikmüll zu vermeiden. Im Geschäft gibt es alles von Brot über Kaffee, Knabbereien, Obst und Gemüse bis hin zu Drogerieartikeln von Erzeugern, die überwiegend aus der Region stammen.

Der Name "migori" ist eine Wortschöpfung aus Gorilla und midori, das auf japanisch "grün" bedeutet.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10-19 Uhr; Samstag: 10-16 Uhr

Adresse: Bonner Straße 66, 50677 Köln

Telefonnummer: 0221 - 94246298

GA-Leser empfehlen außerdem

Büggel in Bergisch Gladbach

Paffrather Str. 5, 51465 Bergisch Gladbach, bueggel-unverpackt.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Läden, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich auch nicht um eine Rangfolge. Fehlt ein Geschäft in der Auflistung? Schicken sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

