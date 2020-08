GA gelistet : Ein Grillabend mit Produkten aus Bonn und der Region

Bonn/Region Im Sommer laden das Wetter und die langen Nächte förmlich dazu ein: Grillen unter freiem Himmel. Wir haben lokale Grillprodukte zusammengetragen.

Grillen, ein kühles Bier und gute Gesellschaft. An lauen Sommerabenden sitzen viele Menschen auf der heimischen Terrasse oder dem Balkon und genießen die mediterrane Stimmung. Natürlich darf das passende Essen nicht fehlen. Wir haben ein paar Produkten zusammengefasst, mit denen jeder Grilllabend ein Streifzug durch die Region wird.

Fisch & Fleisch

Frischen Fisch aus heimischen Gewässern bekommt man in Lohmar. Die Familie Pilgram betreibt seit 1906 Fischzucht und bewirtschaftet die 35 Forellen- und 34 Karpfenteiche, die im Stadtgebiet von Siegburg und Lohmar liegen. Übrigens: Die ersten Teiche sollen vor mehreren Hundert Jahren von den Mönchen angelegt worden sein.

Gemüse & Obst

Im Vorgebirge locken zahlreiche Obst- und Gemüsehöfe zum Einkaufen. Egal ob Salat zum Hauptgang oder Obst zum Dessert. Die Palette an Produkten scheint nahezu unbegrenzt. Spargel darf dabei natürlich fehlen.

Gemüsehof Steiger

Im Saisonkalender auf der Internetseite können sich die Kunden darüber informieren, was sich aktuell im Laden befindet und was aus eigenen Anbau kommt. So kocht man modern und regional!