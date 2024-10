Gemeinsam genießen Ein Streifzug durch Asiens Garküchen

Sie findet am Freitag, 1. November 2024, von 17 bis 21 Uhr in den Kochateliers Bonn, Friesdorfer Straße 140, statt. Auf den regulären Preis des Kochkurses bekommen die GA-Genießer einen Rabatt und zahlen 109 Euro pro Person. Anmeldungen bitte per Mail an info@kochateliers.de.