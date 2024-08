Weine aus der Ukraine Ein Vorgeschmack auf die Zukunft

Leben und Arbeiten im Krieg: In der Ukraine hat sich in den letzten Jahren eine kleine, aber feine Wein-Szene etabliert. Im ganzen Land wurden Boutique-Weingüter gegründet. Und was sie trotz schwieriger Umstände hervorbringen, kann auch im internationalen Vergleich sehr gut bestehen.

15.08.2024 , 15:21 Uhr

Mit guten Aussichten: Die Weinberge vom Weingut Chateau Chizay in Transkarpatien. Foto: WoU

Von Caro Maurer Mitarbeiterin Boulevard