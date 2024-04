Mein Wein: Der tägliche August Eine herzliche Persönlichkeit

The Daily August – der Name drückt genau das aus, was dieser Spätburgunder auch sein möchte: ein freundlicher und heiterer Begleiter für jeden Tag. Ein täglicher August also, der etwas von der herzlichen Persönlichkeit widerspiegelt, die ihm seinen Namen gibt. August Kesseler hat das kleine Weingut seiner Eltern schon in jungen Jahren übernommen und daraus eines der besten im Rheingau geformt.