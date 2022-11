Bonn geht aus: Die neue Ausgabe : Eines für alles

Immer ein Rippenstück auf der Speisekarte: Rib me! im Hotel Kanzler. Foto: Bonn geht aus

Bonn Der Ratgeber in Sachen Essen und Trinken an Rhein, Sieg und Ahr: Die neunte Ausgabe von „Bonn geht aus“ präsentiert für das Jahr 2023 mehr als 300 Empfehlungen.

Die neunte Ausgabe von „Bonn geht aus“ blickt voraus ins Jahr 2023. Der Restaurantführer für Bonn und die Region ist eben in neuer zukunftsweisender Aufmachung erschienen.

Das Konzept des Magazins wurde diesmal intensiv überarbeitet, beliebte Rubriken blieben erhalten und neue wurden eingeführt. Doch wie auch schon in den Vorjahren steht dabei immer eines im Vordergrund: gutes Essen und Trinken an Rhein, Sieg und Ahr. Das zeigt „Bonn geht aus“ wieder mit mehr als 300 Empfehlungen, sie decken die ganze Bandbreite der Gastro-Szene ab – vom Sterne-Restaurant bis zum Biergarten, vom Weinlokal bis zur Kneipe nebenan.

Die Top-Listen mit den besten Lokalen der jeweiligen Kategorie verschaffen wie gewohnt einen schnellen Überblick geben. Neu ist die Aufteilung aller Lokale nach Stadteilen. Stadtteilkarten sollen dabei helfen, sie vor Ort möglichst schnell zu finden. Am Ende des Heftes gibt es dann einen Index mit allen erwähnten Restaurants und Hotels in alphabetischer Reihenfolge.

Die Restauranttipps werden begleitet von Beiträgen

Begleitet werden die gastronomischen Beiträge erneut von aktuellen Themen aus den Bereichen Essen und Trinken. Diesmal geht es um die Zukunft des Essens: Die Food-Expertin und -Forscherin Hanni Rützler erkundet in ihrem alljährlich erscheinenden Food Report Ernährungs- und Gastronomie-Trends, die gesund und nachhaltig sind: Was können wir noch essen, wenn wir diesen Kriterien gerecht werden wollen? Eine gute Nachricht steckt in Rützlers Beitrag: Kein Fleisch ist auch keine Lösung. Auch wenn es künftig vielleicht das Steak aus dem 3D-Drucker sein könnte.