Essen am Himmel Einfach abgehoben

Einfach abgehoben. Essen und Trinken in 50 Meter Höhe, angeschnallt auf einem Polstersessel. Beim Pressetermin im Kölner Mediapark bekommen rund 100 Journalisten, Blogger und Influencer einen luftigen Eindruck von „Dinner In The Sky“, einem weltweit populären Gastro-Event. Das macht vom 5. bis zum 23. Juni wieder Station in Köln und kehrt damit zu den Wurzeln zurück. Denn vor 18 Jahren wurde neben dem Schokoladenmuseum der Domstadt am Rhein das erste Spektakel dieser Art veranstaltet.