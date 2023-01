Der erste Brei : Entspannt mit der Baby-Beikost beginnen

Berlin Igendwann kommt bei jedem Baby der Zeitpunkt für Beikost. Die Regeln fürs Zufüttern sind allerdings nicht in Stein gemeißelt. Macht das Kind nicht mit, sollten Eltern ausprobieren, was passt.

Jedes Kind ist anders. Und an feste Pläne, so gut sie auch sein mögen, halten sich die Kleinen schon gar nicht. Das müssen Eltern oft feststellen. Sie sollten laut der Zeitschrift „Eltern“ (Ausgabe 2/23) daher möglichst entspannt an das Thema Zufüttern herangehen.