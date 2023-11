Traditionsgericht zu Sankt Martin Von Döppekoche und Kesselsknall

Rund ums Ahrtal spricht die Küche in erster Linie von Döppekoche oder Döppcheskoche. Den gibt es in den unterschiedlichsten Variationen, denn es werden ja die Reste aus der Küche verarbeitet. Nicht immer ist das Gericht dann herzhaft. Wer an der Ahr Döppekoche genießen möchte, findet diesen aber nicht in allen Restaurants mit rheinischer Küche. In Ahrweilers Altstadt bietet Bell’s Genusshof gleich drei Varianten an: klassisch, „mal anders“ mit Kräuterquark und „deluxe“ mit Lachs. Gleich nebenan im Jägerhof gibt es den typisch rheinischen Döppekoche in besonders üppigen Portionen. Im Stadtteil Heppingen wird im „Dornröschen“ Döppekoche im November nach Anmeldung jeden Donnerstag und Freitag angeboten, dazu gibt es natürlich Apfelmus.