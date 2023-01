So bleibt Obst lange frisch : Exotische Früchte besser nicht bei unter 12 Grad lagern

So bleibt Obst lange frisch

München Kiwis oder Mangos kann man das ganze Jahr über zu kaufen. Bei der Lagerung von exotischem Obst gibt es dann aber einige Punkte zu beachten - etwa die Temperatur.

Kiwi, Mango, Banane, Ananas: Exotische Früchte aus tropischen Regionen liegen längst zu jeder Jahreszeit in unseren Supermarktregalen. Doch damit sie sich auch zu Hause gut halten, kommt es auf die richtige Lagerung an.

Temperaturen unter 12 Grad verträgt exotisches Obst oft nicht, wie der Tüv Süd erklärt. In der Folge werde es leicht matschig, fleckig und im Geruch unangenehm. Also lieber nicht in den Kühlschrank damit.