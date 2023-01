Mein Gericht: Christian Binder : Facettenreich

In Weiß und Grün: Kerbelcreme umgibt den Kohlrabi. Foto: AHR-FOTO

Christian Binder von Steinheuers Restaurant Zur Alten Post macht mit Kohlrabi jetzt schon Lust auf Frühling.

Kohlrabi ist mein Lieblingsgemüse. Was mich daran so fasziniert? Es lässt sich so facettenreich zubereiten. Für dieses Rezept kombiniere ich es mit Kerbel und Macadamianüssen.