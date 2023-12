GA-Gewinnspiel Jetzt Übernachtung in der Toskana inklusive Wein-Workshop gewinnen

Die Tenuta Monteti liegt in der Maremma, einer pittoresken Weinbaugegend am Mittelmeer, etwa 90 Autominuten vom Flughafen Rom entfernt. Das Weingut wurde vom ehemaligen italienischen Wirtschaftsminister und Biennale-Präsidenten Paolo Baratta gegründet. Er und seine Frau, die preisgekrönte Dichterin Gemma Baratta, haben sich vor 25 Jahren in die traumhafte Landschaft verliebt und Weinreben am Fuße des Monteti-Hügels angebaut. Das Weingut wird mittlerweile von Tochter Eva Baratta und Ehemann Javier Pedrazzini geführt und von Italiens bekanntem Önologen Carlo Ferrini beraten.