Edler Schaumwein : Flaschengärung: Sekt braucht Zeit fürs besondere Aroma

Flörsheim-Dalsheim Im Keller von Volker Raumland liegt Sekt, dessen Trauben schon 2010 gelesen wurden - der aber immer noch nicht fertig ist. Was der Trend zu immer höheren Qualitäten für die Herstellung bedeutet.

Wenn Volker Raumland vom Sektmachen spricht, klingt das wie eine Vorlesung in Philosophie. „Ich will mehr in die Tiefe gehen“, sagt der oft als „deutscher Sektpapst“ titulierte Winzer in Flörsheim-Dalsheim, einer kleinen Weinbaugemeinde im südlichen Rheinhessen.