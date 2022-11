Nährwerte, Klimabilanz, Rezept : Fleisch oder Pflanzlich? Was für Veggie-Burger spricht

Fleisch oder Pflanzlich? Was für Veggie-Burger spricht

Berlin/Bonn- Veggie-Burger sind richtig beliebt. Nicht nur bei überzeugten Vegetariern und Veganern. Wir nennen gute Gründe für die pflanzliche Alternative und zeigen, wie Sie leckere Burger aus Soja, Seitan und Co. zubereiten.

Fans von Veggie-Bugern kreieren immer wieder neue Rezepte. Eines vorweg: Ein Veggie-Burger als Ganzes ist nicht pauschal gesünder als ein Burger mit Fleisch. Schließlich setzt sich das Gericht aus vielen Zutaten zusammen. Entscheidend ist am Ende, was genau drauf und drin ist. Doch es gebe gute Gründe für pflanzliche Patties, sagt Anna-Lena Klapp. Die Ernährungsexpertin der Organisation Proveg Deutschland zählt die wichtigsten auf:

„Natürlich muss man sich immer die Nährwerte des konkreten Produkts ansehen“, sagt Klapp. Hier kommt es zum Beispiel auf die genauen Zutaten und den Verarbeitungsgrad an.

Woraus bestehen Veggie-Patties?

Anstelle von Fleisch bestehen pflanzliche Patties aus pflanzlichen Lebensmitteln - meist kombiniert in einem Mix:

Was hält das Patty zusammen?

Kidneybohnen-Burger mit Rote-Bete-Mayo

Tipp: Sind die Patties nach dem Backen abgekühlt, lassen sie sich vor dem letzten Schritt - dem Braten in der Pfanne - gut einfrieren. Am besten Backpapier dazwischen legen, das erleichtert später die Entnahme. Werden die Patties aus dem Gefrierschrank genommen, kommen sie zum langsamen Auftauen für 12 Stunden in den Kühlschrank und werden dann wie beschrieben gebraten.