Traditionsrestaurant in Walporzheim : Historisches Gasthaus Sanct Peter hat wiedereröffnet

Die Weinkirche im Sanct Peter: Das bleiverglaste Fenster mit dem Petrus (ganz rechts) hat die Flut überstanden. Foto: AHR-FOTO

Bad Neuenahr-Ahrweiler Das historische Gasthaus Sanct Peter in Walporzheim, was auch von der Flut 2021 betroffen war, wurde in dieser Woche wiedereröffnet – ein bisschen neuer, ein bisschen moderner, ein bisschen schöner.