Bekannte Marke : Fruchtsaftmarke Punica verschwindet aus den Regalen

Neu-Isenburg Viele Jahrzehnte gehörten die Punica-Säfte zum Getränkesortiment vieler Supermärkte. Mit der altbekannten Marke ist nun Schluss: Der Hersteller hat die Produktion komplett eingestellt.

Die Fruchtsaftmarke Punica verschwindet aus den Supermarktregalen. Die Marke werde vollständig vom Markt genommen, teilte der US-Getränkekonzern Pepsico in Neu-Isenburg bei Frankfurt mit. Zuvor hatten mehrere Medien über das Aus der in den 1980er und 1990er-Jahren in der Werbung sehr präsenten Säfte berichtet.